Suspeito de tráfico de drogas é preso pela PM depois de se envolver em acidente de trânsito em Dueré

O homem se envolveu em um acidente de trânsito na Rodovia 374, que liga Dueré à Gurupi e em seguida fugiu do local. Segundo informações de populares, o condutor estaria em liberdade condicional.

da redação

Policiais militares do 4º Batalhão de Policia Militar (4º BPM) realizaram a prisão de um homem de 20 anos, com aproximadamente 300 gramas de produto entorpecente análogo ao crack, R$ 359,00 em espécie e um aparelho celular. A intervenção aconteceu município de Dueré, por volta das 18h, desta terça-feira, 08.

Minutos após do acidente o acusado procurou atendimento médico no Hospital Municipal de Dueré, informando ter se envolvido em um acidente de trânsito. Ele também tentou convencer a recepcionista a não informar a PM sobre os fatos.

Depois de terem sido informados sobre as características do suspeito, os policiais diligenciaram e logo em seguida localizaram o infrator. No momento da abordagem os militares localizaram em poder do autor o produto entorpecente, o dinheiro e um aparelho celular.

Após receber voz de prisão o homem e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes desta cidade de Gurupi para os procedimentos legais cabíveis.