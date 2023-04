da redação

Logo após o homicídio, que foi consumado contra a vítima, na Vila São José, as equipes das 3ª DHPP iniciaram as investigações e, em pouco tempo, identificaram o autor do crime. Com base nos levantamentos, foi representado pela prisão do indivíduo, feito que foi deferido pela Vara Criminal da Comarca de Gurupi.

Com a ordem judicial em mãos, os policiais civis da unidade especializada intensificaram as buscas e conseguiram localizar e prender o principal suspeito pelo crime, um homem de 37 anos. Em seguida, o indivíduo foi conduzido até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde a autoridade policial deu cumprimento ao mandado de prisão.

Motivação

A Polícia Civil ainda investiga o que teria motivado o crime, mas a suspeita inicial é que tenha ocorrido um desentendimento entre a vítima, que era dependente químico e vivia em situação de rua, e o homem preso pela PC, na data de hoje. No entanto, essa versão ainda está sendo investigada.

Após a realização das providências legais cabíveis, o homem foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Segundo o delegado-regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, recentemente, o município de Gurupi, havia alcançado 90 dias sem homicídio, marca atingida no último dia 10 de março, onde nenhum crime consumado contra a vida foi praticado. “Embora tenhamos passado esse período sem mortes violentas na cidade, a Polícia Civil permaneceu atenta e vigilante e, mesmo com a interrupção da sequência positiva, rapidamente conseguimos identificar a autoria deste último crime contra a vida e fazer a prisão do autor, dando assim uma resposta muito positiva à sociedade gurupiense que tanto confia e acredita no trabalho da Polícia Civil”, disse a autoridade policial, que aproveitou para agradecer o empenho e dedicação dos policiais civis e demais servidores da 3ª DHPP e de toda a 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi.