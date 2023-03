Share on Twitter

“Logo após o crime, iniciamos as investigações e diligências e descobrimos que o suspeito teria surpreendido a vítima pelas costas e desferido três golpes com um pedaço de madeira. Os golpes atingiram a cabeça do senhor Elenízio, que foi a óbito”, explicou a delegada Thuanny Rúbia Ferreira da Silva, da 85ª DP.

Com base nas investigações, a delegada representou, junto ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do autor, pedido que foi deferido e cumprido na manhã de hoje.

Motivação

Em depoimento, o homem confessou a prática do crime, mas alegou que matou em razão da vítima, supostamente ter lhe roubado alguns pertences. “Essa versão do suspeito ainda precisa ser investigada para que a Polícia Civil possa checar a veracidade”, ressaltou a delegada.

Após a realização dos procedimentos cabíveis, o investigado foi encaminhado à Unidade Penal de Gurupi, onde aguardará manifestação da Justiça.