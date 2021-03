Share on Twitter

O caso foi na noite desta terça-feira (10) quando a Força Tática do 4°BPM confrontou indivíduos armados após denuncia de disparos de arma de fogo na Vila São José.

da redação

Segundo a PM, durante patrulhamento para atender uma solicitação de disparos de arma de fogo na Vila São José, os militares se depararam com cinco indivíduos saindo de uma mata, momento em que houve uma resistência a abordagem policial.

“Os infratores começaram a atirar com a intenção de ceifar a vida de algum membro da guarnição, que foi inevitável o confronto, para repelir a injusta agressão houve o revide, ato continuo notou-se que um dos autores foi alvejado e os outros evadiram em direção ignorada”, informou a PM.

A polícia informou ainda que o suspeito baleados é membro de uma facção criminosa. Diante do ocorrido, foi acionado o SAMU, que constatou o óbito do baleado no local.

Foram apreendidos na ocorrência armas portátil de grosso calibre, celulares, mochila, munições extras, uma porção de substância análoga ao crack, máscaras, luvas, documentos. “Os indivíduos identificados que fugiram possuem uma vasta ficha criminal, membros de uma facção criminosa”, ressaltou a PM.