Por volta das 19h50, de segunda-feira, 15, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 27 anos, acusado de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo. O crime aconteceu na Rua S 13, Setor Sol Nascente, em Gurupi.

da redação

A equipe da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) foi acionada via “190” para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua S 13, no Setor Sol Nascente. No local, uma das vítimas relatou aos policiais militares que estava no portão da sua residência, juntamente com seu pai, e foram surpreendidos pelo suspeito, que chegou inesperadamente, conduzindo um veículo VW Gol geração 5, cor branca, e efetuou cinco disparos de uma arma de fogo. As vítimas não foram atingidas e conseguiram identificar o suspeito, como sendo parte do Primeiro Comando da Capital (PCC), uma facção criminosa.

Em diligências pelo Setor João Lisboa da Cruz o indivíduo foi localizado, sendo submetido a abordagem e busca pessoal. Ele foi preso pela tentativa de homicídio e conduzido à Central de Flagrantes, para os demais procedimentos. A arma de fogo não foi localizada com o autor. Na delegacia o infrator foi autuado pela tentativa de homicídio e foi encaminhado para Casa de Prisão Provisória (CPP).