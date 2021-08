Na manhã de sábado, 28, na Avenida Goiás, Centro de Formoso do Araguaia, a Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos, acusado de furtar uma motocicleta, Honda Biz 125 ES, cor vermelha.

da redação

A equipe policial de Formoso do Araguaia tomou conhecimento de que a motocicleta havia sido furtada na noite anterior. A partir de então, a equipe empreendeu diligências e localizou a motocicleta no fundo do quintal da residência do suspeito.

Questionado sobre o fato, o infrator disse aos policiais que havia achado a motocicleta na rua e tinha levado para a sua casa para entregar para a polícia. Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão ao suspeito, e o conduziram à Central de Atendimento da Polícia Civil em Gurupi. O autor foi autuado pelo Artigo 155 do Código Penal Brasileira e a moto apreendida.