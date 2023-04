Share on Twitter

Share on Facebook

Durante investigação policial para averiguar furtos ocorrido na região da Vila São José, os policiais civis receberem a denuncia do crime de furto ao Centro de Convenções, sendo que a Equipe de Investigação, iniciou os trabalhos no intuito de localizar o autor do crime e recuperar o objeto furtado.

“Conseguimos avistar um suspeito saindo de uma possível boca de fumo, bem como o objeto furtado, sendo que após perseguição foi logrado êxito na captura do autor e apreensão do objeto furtado”, destacou a PC. Os policiais apreenderam um violão que fora subtraído do órgão gurupiense.

O homem de 25 já possui outras passagens por crimes semelhantes e passará a disposição do Poder Judiciário.