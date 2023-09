Suspeito de duplo homicídio que vitimou adolescentes na semana passada é preso em Gurupi

Da redação

Um homem de 31 anos, investigado por duplo homicídio, foi preso na manhã desta quinta-feira, 21, pela equipe da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi), em uma residência no centro da cidade. O crime ocorreu no último dia 15, tendo como vítimas dois adolescentes que haviam se evadido das dependências do Centro de Internação Provisória da Região Sul (CEIP/SUL), onde cumpriam medida socioeducativa de internação.

A ação ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido após representação do delegado José Júnior, titular da 3ª DHPP e responsável pelas investigações.

“O homem preso é apenas um dos autores. O outro suspeito de ter participado do crime, de 28 anos, já havia sido preso no último dia 19, também por nossa equipe. O crime ganhou notoriedade em virtude dos autores terem gravado e publicado, em vídeo, a tortura e execução das vítimas”, destaca o delegado.

Logo após o crime, as equipes da 3ª DHPP iniciaram as diligências no sentido de identificar os autores e averiguar todas as circunstâncias e motivação do crime. “As investigações indicam que a motivação foi em decorrência da rivalidade entre organizações criminosas, já que as vítimas, que eram de uma facção rival, foram capturadas pelos autores depois de terem se evadido das dependências do CEIP/SUL, onde cumpriam medida socioeducativa de internação”, explica a autoridade policial.

O homem foi conduzido para 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, e após os procedimentos legais cabíveis, foi encaminhado para Unidade Penal Regional local, onde juntamente com o primeiro preso, permanecerá à disposição do Poder Judiciário.