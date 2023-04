da redação

Após trabalho em conjunto de equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar e da 1ª Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa – 1ª DHPP de Palmas, o autor do crime foi localizado em sua residência e após assumir a autoria, foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais pertinentes ao caso.

O delegado Israel Andrade informou que, durante o interrogatório, o autor confessou a prática do crime. “Ele justificou como motivação, uma discussão que teve no momento com a vítima, alegando que teriam se estranhado e ficou com medo de ser agredido”, informou o delegado que lavrou o auto de prisão em flagrante delito.

O Comandante do 1º BPM, Tenente-coronel Fioravan Teixeira Silveira destacou a importância da atuação integrada no combate à criminalidade. “Nossas equipes iniciaram as diligências assim que soubemos do crime, e, em parceria com a Delegacia responsável, tivemos sucesso nas ações, culminando na rápida prisão do criminoso e gerando segurança para a nossa sociedade”.

Após os procedimentos legais cabíveis, o autor será conduzido para a unidade prisional de Palmas onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

O autor já havia sido preso no ano de 2022, durante a “Operação Enem”, por porte ilegal de arma de fogo, quando portava um revólver de calibre 38.