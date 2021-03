Share on Twitter

O acidente foi na noite deste último sábado (06) à 20 km distante de Aliança-TO.

Da redação

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta carregada com bois tombou fora da pista, e no interior da cabine havia uma pessoa presa as ferragens já em óbito.

“Foi necessário utilizar o expansor para liberarmos todo o corpo, logo após retira-lo o mesmo foi entregue ao pessoal do IML presente no local, bem como a perícia e policia militar de Aliança e Porto Nacional”, informou os militares.

No veículo, havia também mais duas vitimas que não sofreram lesões graves e foram transportadas por terceiros para Porto Nacional.