Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

A PM informou que recebeu informações do Serviço de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que um carro estaria possivelmente transportando drogas e teria sido visualizado passando no Posto da PRF em Guaraí-TO, em direção ao sul do Estado.

Durante bloqueio feito em Aliança, os suspeitos fugiram ao tentar jogar o carro contra as viaturas policiais, mas logo dois homens foram localizados e presos no interior da cidade. “Os envolvidos informaram que havia ido buscar a droga em Araguaína e durante a fuga haviam jogados um embrulho com o entorpecente em um lote baldio”, informou a PM.

Com eles, os militares apreenderam cerca de dez quilos de cocaína. OS acusados foram levados para a delegacia de flagrantes de Gurupi.