A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (24/3) a Operação Circumitus, com o objetivo de desarticular associação criminosa especializada em receptação de objetos e encomendas desviados dos Correios no Estado do Tocantins.

Por Régis Caio

Policiais Federais cumprem três mandados de busca e apreensão nas cidades de Gurupi/TO e Araguaçu/TO, expedidos pela Subseção Judiciária de Gurupi – Justiça Federal. Um funcionário dos Correios foi preso.

As investigações iniciaram em julho de 2020 com o objetivo de apurar o desvio de aparelhos celulares postados na agência dos Correios em Araguaína, com destino ao sul do Estado.

Todos os anos milhares de objetos postais transportados pelos Correios são desviados, abastecendo o comércio ilegal de produtos eletrônicos e aparelhos celulares, gerando graves prejuízos para a empresa pública.

A ação de hoje visa à apreensão de novos elementos de provas e de bens adquiridos com o produto dos crimes, a fim de ressarcir os prejuízos causados.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de peculato-desvio, receptação e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 7 anos de reclusão, além de outras práticas criminosas que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.

A operação foi denominada CIRCUMITUS em alusão ao vocábulo desvio oriundo do latim.