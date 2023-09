Sul do Estado: Pastor é preso em Operação da PC do DF que investiga golpes milionários

por Redação

O pastor Osório José Lopes Júnior, procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal por ser alvo de um esquema de golpes financeiros que enganou mais de 50 mil vítimas foi preso no sul do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil do estado, ele foi localizado na cidade de Sucupira na tarde desta quinta-feira (21). A investigação apontou que o grupo prometia lucro de ‘um octilhão’ de reais às vítimas.

Osório José foi localizado por volta das 17h15 em um rancho na zona rural e foi levado para a Delegacia de Gurupi para prestar depoimento. A defesa do pastor informou que ainda não teve acesso aos autos.

De acordo com a Polícia Civil do DF, os suspeitos de aplicar o golpe usavam uma teoria conspiratória conhecida como “Nesara Gesara” e prometiam lucro de até um “octilhão” de reais.

O grupo criminoso é composto por 200 integrantes, incluindo dezenas de pastores. Dentro das igrejas, os fiéis eram incentivados a investir as economias em falsas operações financeiras ou projetos de ações humanitárias que não existiam. As vítimas eram induzidas a pensar que estavam sendo “abençoados por Deus para receber grandes quantias”.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos usavam redes sociais para cometer os golpes. O objetivo era convencer as vítimas a investirem suas economias em falsas operações financeiras ou falsos projetos de ações humanitárias.