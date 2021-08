Durante o final de semana a Polícia Militar flagrou três motociclistas promovendo direção perigosa na rodovia estadual TO-374, entre as cidades de Gurupi e Dueré.

por Régis Caio

A PM informou que os motociclistas estavam em alta velocidade e promovendo o racha. Ambos foram abordados e os veículos apreendidos.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as consequências do racha são: infração gravíssima (7 pontos na CNH), multa no valor de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir (por 2 a 8 meses) e apreensão do veículo no caso de abordagem do condutor, com o recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.