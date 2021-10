Na madrugada deste sábado (30) foi registrado um afogamento no Rio Tocantins no município de São Salvador, no sul do estado. Segundo a polícia a vítima estava pescando com arpão e ao mergulhar acabou se afogando.

por Régis Caio

Marcus Vinicius Borges da Silva, de 22 anos, faleceu após mergulhar no rio Tocantins. Um amigo da vítima disse a PM que eles estavam pescando com arpão debaixo da ponte que fica sobre o rio quando aconteceu a tragédia. A testemunha informou ainda que antes de mergulhar eles tinham acabado de se alimentar.

“Nós mergulhamos juntos, eu e ele só aguentamos 30 segundos de mergulho, eu voltei e ele não, esperei mais 10 segundos e nada. Aí eu subi no pilar para iluminar e vi a lanterna dele iluminando para cima e ele deitado no fundo do Rio. Mergulhei e puxei-o pra cima do pilar. Fiz massagem cardíaca várias vezes e nada, daí pedi ajuda e chamei a polícia”, disse o amigo da vítima em depoimento a polícia.

A perícia foi acionada e esteve no local. O corpo de Silva foi levado para o IML.