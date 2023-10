Sul do Estado: Homem é preso suspeito de matar vítima com golpe de faca

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por intermédio da 91ª Delegacia de Araguaçu cumpriu na manhã desta quarta-feira, 11, mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de iniciais F.M.S, de 31 anos, o qual é investigado pelo homicídio que vitimou Alpiniano Batista Filho, vulgo Zeiú, fato ocorrido na madrugada do último dia 2 de outubro de 2023, em Sandolândia.

Conforme explica o delegado Bruno Boaventura, responsável pelo caso, as investigações foram iniciadas logo após o encontro do cadáver de Alpiano. “Durante os trabalhos investigativos foi constatado que F.M.S atacou a vítima enquanto esta caminhava sozinha por uma rua no centro da cidade e, segundo testemunhas, o crime teria sido motivado por ciúmes”, disse o delegado.

O laudo pericial cadavérico produzido pelo IML confirmou que Alpiniano Batista morreu por hemorragia aguda, causada por um ferimento perfurante na região do tórax, provavelmente uma faca. O autor chegou a ser perseguido pela guarnição da Polícia Militar local mas conseguiu fugir e, após ser identificado pela Polícia Civil, passou a ser procurado.

Reunidos os elementos de informação necessários à equipe de investigação, o delegado Bruno Boaventura, titular da 91ª de Araguaçu, representou ao poder judiciário local pela prisão preventiva do suspeito e, após parecer favorável do Ministério Público, expediu-se o mandado de prisão cumprido nesta data.

Localizado e preso, o indivíduo foi conduzido até a sede da Unidade Policial e após a realização das providências legais cabíveis, F.M.S foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, local em que aguardará preso a conclusão do inquérito policial e seu possível julgamento pelo tribunal do júri.

Segundo o delegado Bruno Boaventura, a prisão do indivíduo é de extrema importância, uma vez que trata-se de um crime grave e que teve muita repercussão na cidade. “Com a prisão desse investigado, o inquérito será concluído e remetido ao Poder Judiciário para que a justiça siga seu curso normal”, disse.