da redação

Na oportunidade, os policiais civis da unidade especializada, comandados pelo delegado Rafael Falcão, da 3ª Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (3ª DHPP), 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil (7ª DRPC), ambas de Gurupi em apoio a 92ª DP de Alvorada, também apreenderam duas pistolas, sendo uma calibre 9mm e outra .40, além de uma carabina calibre 36 e munições não deflagradas dos referidos calibres.

Investigações realizadas pela 92ª DP de Alvorada apontaram que um homem estaria utilizando armas de fogo para ameaçar a ex-companheira. Desse modo, foi representado junto ao Poder Judiciário por um mandado de busca e apreensão a ser cumprido na casa do investigado.

De acordo com a autoridade policial, o homem foi abordado quando estava em via pública. “Ao proceder a busca pessoal, os policiais civis encontraram em poder do indivíduo uma pistola 9mm. Em seguida, as equipes deslocaram até a residência do homem, onde após buscas foram localizadas e também apreendidas duas armas, sendo uma pistola, calibre .40 e uma carabina calibre 36, bem como munições dos dois calibres e também de 9mm”, disse a autoridade policial.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil em Alvorada, onde foi autuado, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo. Contudo, ele recolheu aos cofres públicos a quantia arbitrada como fiança pelo delegado plantonista e, com isso, obteve o direito de responder ao processo em liberdade, conforme determina a lei.