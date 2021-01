Sul do Estado| Homem é preso após ameaçar cortar as pernas de companheira

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem de 39 anos por violência contra uma mulher, no município de Sucupira. Na residência do agressor foram apreendidas três armas branca (facão e faca) e uma arma de fogo artesanal, usadas para ameaçar a vítima.

da redação

A Polícia Militar foi acionada pelo Sistema Integrados de Operações (SIOP), sendo informados de que uma mulher estava sofrendo violência doméstica em Sucupira, a 45 KM de Gurupi. De imediato, os policiais militares deslocaram para averiguar a denúncia.

No local, a vítima informou aos policiais que as ameaças iniciaram na noite anterior, logo após sua chegada da igreja onde o homem teria ameaçado cortar suas pernas com um facão, trancando as portas da casa para que ela não saísse. Ela ainda acrescentou, que ao amanhecer, o agressor acordou e voltou a fazer novas ameaças, dessa vez com uma arma de fogo artesanal. O infrator foi encontrado dentro da residência e preso pela PM. As armas usadas pelo autor foram localizadas e apreendidas.

Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Alvorada para os procedimentos cabíveis.