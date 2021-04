Na noite de domingo, 04, na cidade de Crixás do Tocantins, após solicitação via 190, a Polícia Militar prendeu um homem de 33 anos, acusado de violência doméstica contra sua companheira.

De acordo com relatos da vítima, durante uma discussão com seu companheiro, ele teria desferido dois socos em sua boca, conduzindo a mesma até a estrada do lixão, puxando seu cabelo, jogando-a no chão e quebrando seu aparelho celular.

Em sua residência a vítima informou a PM que seu companheiro havia adulterado uma espingarda de pressão calibre 5.5, para o calibre 22, tendo entregue à Polícia Militar que apreendeu a arma e conduziu à Central de Flagrantes, juntamente com todos os envolvidos no caso. O autor foi autuado em flagrante pelos crimes de violência, dano e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.