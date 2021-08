Na madrugada desta sexta-feira, 20, a Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos, acusados de lesão corporal, cárcere privado e posse de munição, na zona rural de Araguaçu. Durante as diligências foram apreendidas uma arma branca e dois cartuchos calibre 32.

da redação

A equipe da PM de Araguaçu foi acionada por uma testemunha, que relatou ter socorrido duas pessoas para o Hospital da cidade, sendo as vítimas um homem de 78 anos e uma mulher de 72 anos, os quais haviam sofrido espancamento e estavam sendo mantidos em cárcere privado em sua residência, na Fazenda Dois Irmãos. O suspeito era funcionário da Fazenda, conhecido como “Macarrão”.

Os policiais deslocaram até o hospital local, onde constataram a veracidade dos fatos. Conforme as vítimas, o acusado foi contratado para roçar a pastagem e após discussão com o proprietário da fazenda, passou a espancar as duas vítimas, por três dias seguidos e ainda havia impedido os idosos de saírem da residência. As vítimas apresentavam lesões graves por todo corpo e cabeça. Segundo a médica plantonista Dr. Maria Cristina, havia indícios de violência sexual contra na idosa.

Em seguida, a equipe deslocou até a propriedade rural e localizou o suspeito. Quando ele visualizou a viatura tentou fugir do local, sendo contido e preso. O suspeito confessou o crime e disse que havia espancado as vítimas porque estava sendo humilhado, por causa da alimentação.