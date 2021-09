Share on Twitter

Share on Facebook

Policiais militares do 4°BPM prenderam neste sábado (11) um casal de idosos acusados de furto no município de Paranã. Segundo a polícia, eles também deixaram de pagar a hospedagem no local em que estavam.

Da redação

O crime ocorreu em uma Pousada da cidade no dia 15 de agosto. “Além disso, o casal de idosos deixou de pagar a hospedagem de três dias quando estiveram hospedados. Ambos foram conduzidos para a Delegacia e os objetos e veículo apresentados à Delegada Plantonista”, destacou a PM.