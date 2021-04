Na tarde desta quinta-feira (22) um caminhão tombou na BR-153, entre os municípios de Gurupi e Aliança, no sul do estado.

Por Régis Caio

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e tombou no meio da pista. No momento do acidente chovia na região.

Com o tombamento, metade da rodovia está interditada até o momento. No veículo estavam o motorista, que não teve ferimentos e sua esposa.

“O condutor sem lesões, já a esposa dele que estava com dores pediu ao SAMU para ir ao hospital”, informou a PRF.