O acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (25) próximo ao município de Santa Rita. Corpo de Bombeiros de Gurupi esteve no local.

por Régis Caio

De acordo com os militares, a parte traseira do caminhão carregado de salsicha foi consumida pelo fogo. “Utilizamos uma linha de mangueira apagando o fogo em seguida, ao finalizar a ocorrência verificamos que foram salvos parte do cavalim (cabine) e a carreta com a carga”, destacou os militares.

No acidente ninguém ficou ferido e o trânsito não foi interditado.