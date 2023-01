A criação da força-tarefa consta na portaria da SSP nº 04/2023, publicada no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (10). A força-tarefa contará com policiais civis que atuam na Diretoria de Inteligência Policial (DIP) e na Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO). Eles prestarão apoio às investigações já iniciadas pela 11ª Delegacia de Polícia de Araguatins.

O caso

Na madrugada do dia 13 dezembro, três homens encapuzados invadiram a casa, foram até o quarto e atiraram várias vezes contra o líder do MST, que dormia ao lado da namorada. Ela não sofreu ferimentos. O crime aconteceu na Vila Cidinha, em Araguatins.