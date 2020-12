Sobrinho é preso após furtar aparelho televisor da tia

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta terça-feira, 29, em Gurupi, um homem, 20 anos, acusado de furto em residência. Os policiais apreenderam em poder do autor uma TV Semp Toshiba, que havia sido furtada momentos antes da abordagem.

da redação

A prisão aconteceu na Rua 18, setor Bela Vista, próximo ao Espaço Duarte Eventos, região Sul. Nesse mesmo endereço, cerca de duas horas antes, a PM havia feito a prisão de outro homem acusado de porte ilegal de arma de fogo. A mesma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), que ora reforça o policiamento no 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), fez a abordagem ao suspeito, em razão de o mesmo conduzir consigo durante a madrugada, em atitude suspeita, a TV.

Ao ser entrevistado, o homem não conseguiu comprovar a licitude do objeto que transportava, antes, confessou que havia furtado a TV na residência de sua tia, situada no setor Jardim dos Buritis. Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e imediatamente foi apresentado juntamente com o produto do crime na delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.