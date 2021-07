Entorpecente estava de posse de uma adolescente e também de dois homens que foram presos em flagrante.

Da redação

Uma ação conjunta realizada por policiais civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), DE Gurupi, e policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão da PM, resultou na apreensão de mais de 7 kg de drogas, no início da tarde desta segunda-feira, 26, em Gurupi. Durante a ação policial, dois homens de 18 e 19 anos também foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com o delegado-chefe da 8ª DEIC, Rafael Fortes Falcão, a ação conjunta foi deflagrada após compartilhamento de informações entres as forças de segurança a respeito da prática do tráfico de drogas na cidade de Gurupi. Sendo assim, por volta das 13h, os policiais civis abordaram um mototáxi que levava uma adolescente de 17 anos nas imediações da Vila Nova.

A menor já era monitorada por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Em poder da adolescente, os policiais localizaram e apreenderam cerca de 1,5kg de maconha, acondicionados dentro de uma mochila. Em seguida identificaram o local onde a jovem havia pego a droga e foram até uma residência, localizada no Setor Bela Vista.

No imóvel, os policiais encontraram mais de 5kg de maconha, em poder de um homem, de 19 anos, que recebeu voz de prisão por tráfico. Em seguida, os policiais foram até a residência da adolescente onde encontraram o namorado da mesma de 18 anos. O homem estava com uma porção de maconha, além de dinheiro, balanças de precisão e também foi capturado em flagrante por tráfico de drogas.

Os presos foram encaminhados para a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. A menor foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após os procedimentos legais cabíveis, os dois homens foram encaminhados à Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. A menor foi entregue aos cuidados da família.