Por Redação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins deflagrou, nesta terça-feira, 18, a operação Scammres, cumprindo 13 mandados de busca e apreensão na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Palmas, na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Colinas do Tocantins, em três empresas e na residência de oito pessoas investigadas.

O trabalho corresponde a um desdobramento da operação Donatio, realizada em janeiro de 2021, em Palmas e Araguaína, quando foi apreendido celular de um despachante, onde foram encontrados indícios de cooptação de servidores do Detran para fraudar e agilizar processos dentro do órgão.

As investigações envolvem servidores do Detran, da Ciretran de Colinas e proprietários de despachantes. Dados telefônicos, bancários e fiscais avaliados mediante quebra de sigilos autorizada pela Justiça indicam que eles agiam de forma articulada, ao menos, desde o ano de 2020, adulterando processos.

Para executar os serviços ilegais, os servidores recebiam pagamentos diretamente ou por meio de seus familiares. Conforme as investigações realizadas pelo Ministério Público, foram identificados pagamentos a servidores do Detran e da Ciretran, por meio de comprovantes e outros documentos que estavam no celular.

A operação de busca e apreensão desta terça-feira contou com apoio da Polícia Civil. As pessoas envolvidas no esquema criminoso ainda serão ouvidas pelo Ministério Público.