Foram seis dias de ações intensas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais do Tocantins durante a Operação Carnaval 2021, que iniciou na sexta-feira (12) e seguiu até a quarta (17).

Por Redação

Os números registrados apontam para a garantia da mobilidade e da segurança dos usuários e redução na violência no trânsito. Em relação à operação do ano passado, que ocorreu entre os dias 21 e 26 de fevereiro, houve queda no número de acidentes, e mortos, tendo um aumento no caso dos feridos.

Em 2020 uma pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu, na edição 2021 nenhum caso foi registrado. A quantidade de acidentes também diminuiu, enquanto no ano passado foram registrados 10 ocorrências, neste ano foram 6 – queda de 40%. O número de feridos passou de 12 para 14.

A queda reflete os esforços das ações da PRF de educação para o trânsito e de combate às infrações que mais causam acidentes graves ou potencializam a gravidade de lesões, como ultrapassagens indevidas, condução sob efeito de bebida alcoólica e o não uso dos equipamentos de segurança. Ademais, o fato de o Estado do Tocantins não ter decretado o ponto facultativo contribuiu para a redução do número de veículos circulando nas rodovias – quando se comparado em outros anos.

As fiscalizações de trânsito registraram menos infrações que na operação do ano passado. Foram flagrados 2 casos de embriaguez ao volante, contra 31 em 2020 – redução de 94%. O não uso do cinto de segurança gerou 8 autuações, 58% menos que no ano anterior (19). As ultrapassagens indevidas (59) diminuíram 53%.

A expertise policial permitiu realizar trabalhos de prevenção e manutenção da segurança viária e da mobilidade, sem deixar de lado as atuações no combate à criminalidade. Nas ações foram 5 pessoas foram detidas, 1.743 produtos provenientes de contrabando/descaminho foram apreendidos, recuperados 4 veículos, uma arma de fogo e 11 munições também foram retiradas de circulação.

A Operação Carnaval faz parte da operação integrada Rodovida, iniciada em dezembro do ano passado e que segue até o próximo dia 21.