da redação

Sem respostas, a família iniciou a partir de um longo manifesto uma campanha nas redes sociais para cobrar providências dos órgãos responsáveis pela investigação.

Confira na íntegra do manifesto da família:

“O SILÊNCIO ENSURDECEDOR DA MORTE DO PREFEITO MOISÉS COSTA: CINCO ANOS DE BUSCA POR JUSTIÇA

A tragédia que se abateu sobre Miracema do Tocantins em 2018 ainda ressoa nas mentes e corações de seus habitantes. O assassinato do prefeito Moisés Costa não foi apenas um ataque a um líder político, mas um golpe no coração da cidade. A cidade, que uma vez floresceu sob sua liderança, foi lançada em um turbilhão de tristeza e incerteza. Cinco anos depois, a busca por justiça continua, com a família Costa no centro dessa luta, enfrentando cada dia com determinação e esperança. A sombra do crime ainda paira sobre a cidade, e a necessidade de respostas tornou-se uma missão que transcenderá gerações. A cidade, ainda em luto, anseia por justiça, enquanto a família Costa, com corações pesados, busca incessantemente por respostas e clama por justiça, mantendo viva a memória de Moisés.

MOISÉS COSTA: O PREFEITO AMADO POR MIRACEMA

Moisés Costa não era apenas o prefeito de Miracema; ele era a personificação do amor e da dedicação à cidade. Conhecido carinhosamente como “o baixinho”, Moisés era um homem do povo, humilde e de coração generoso. Ele era o “pai da pobreza”, sempre pronto a estender a mão àqueles que mais precisavam. Sua paixão por Miracema transparecia em cada decisão tomada, em cada sorriso compartilhado com os cidadãos e em cada projeto que ele abraçava, visando o bem-estar da população.

Em 2016, essa dedicação e amor foram reconhecidos de forma retumbante: Moisés foi eleito o prefeito mais bem votado proporcionalmente em todo o Brasil, com impressionantes 84,62% dos votos. Isso representa 9.918 vozes confiantes em sua liderança, superando a então prefeita. Esse triunfo não foi apenas um marco em sua carreira política, mas uma demonstração clara do profundo vínculo que ele havia estabelecido com o povo de Miracema.

Sob sua liderança, em apenas 1 ano, 7 meses e 5 dias, Miracema vivenciou transformações notáveis. Obras significativas foram finalizadas em tempo surpreendente, destacando-se a praia Mirassol no meio do rio, que se tornou um ponto turístico de grande atração, que outrora era na rampa. Moisés também organizou eventos memoráveis, como o Campeonato Rural e o mais grandioso Dia das Mães que o município já viu, beneficiando tanto a área urbana quanto os assentamentos. Ele introduziu a carreta da Saúde, investiu em novos veículos para o município e assegurou a manutenção das estradas rurais. Além disso, concretizou um desejo antigo dos moradores ao pavimentar o Santa Filomena e ao erguer a Ponte dos Bies e a Ponte do Rio Providência, esta última também referida como Ponte dos Galvão.

“Em sua breve gestão, Moisés realizou o que muitos apenas sonhavam”, expressou um morador. Marcelo Macedo, um fervoroso apoiador de Moisés, ressaltou: “Ele não apenas tinha fé em sua administração, mas também depositava esperança em nosso município”.

A partida abrupta de Moisés deixou uma lacuna em Miracema, mas também acendeu uma chama de determinação. A cidade, em sua dor, se uniu com um propósito renovado: buscar justiça e perpetuar o legado desse líder visionário. “Jamais esquecerei o que ele fez por mim”, compartilhou um cidadão, refletindo o impacto positivo de Moisés em sua vida. O eco de suas ações ressoa por Miracema, reafirmando que a memória de Moisés Costa é eterna e que seu espírito guerreiro e amoroso continuará inspirando gerações. Seu lema, “Se Deus é por nós, quem será contra nós?”, evidencia sua fé inquebrantável e seu compromisso incansável com a comunidade.

O CRIME QUE CHOCOU MIRACEMA

No fatídico dia 30 de agosto de 2018, um manto de tristeza e incredulidade cobriu Miracema do Tocantins. A notícia da morte de seu prefeito, Moisés Costa da Silva, espalhou-se rapidamente, deixando a população em estado de choque. Seu corpo foi descoberto em sua caminhonete, marcado por um tiro fatal na cabeça, e ao seu lado, uma arma. O local do crime, uma estrada vicinal entre Miranorte e Rio dos Bois, tornou-se o epicentro de um mistério que até hoje assombra a cidade.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Tocantins, em um primeiro momento, reconheceu a gravidade do caso e mobilizou-se prontamente. As investigações iniciais e os laudos periciais foram categóricos em descartar a hipótese de suicídio, aprofundando ainda mais o enigma que envolvia a morte do prefeito. A cidade, já abalada pela perda, clamava por respostas, e a família Costa, em meio à sua dor, buscava entender o que poderia ter levado à morte tão brutal de Moisés.

Fidel Costa, irmão de Moisés, em suas palavras, descreveu o quão devastador foi para a família e para a cidade enfrentar tal tragédia. Ele mencionou o compromisso inabalável de Moisés com Miracema, sua paixão inegável pela cidade e o amor genuíno que tinha por seu povo. Moisés não era apenas um líder; ele era um filho, irmão e amigo que dedicou sua vida ao serviço público e ao bem-estar de seus cidadãos. A magnitude de sua perda foi sentida em cada canto de Miracema, e sua morte, envolta em mistério, tornou-se um símbolo da busca incessante por justiça e verdade.

“Moisés não era apenas meu irmão; ele era o coração pulsante de Miracema. Cada ação sua, cada projeto que ele abraçava, era um reflexo de seu amor profundo por esta cidade. Seu sorriso, que iluminava os rostos de todos ao seu redor, era a prova viva de sua paixão por servir. A profundidade da nossa dor é insondável, mas é superada pela nossa resoluta busca por justiça. Porque Moisés, com sua alma generosa, merece justiça, e Miracema anseia pela verdade”, decalra Fidel. “Lembro-me vividamente daquele dia. O último contato com Moisés foi às 11h34. Quando o relógio se aproximava de 12h30, um sentimento de inquietação começou a nos envolver. Ele tinha compromissos, reuniões agendadas, um almoço planejado. Os rapazes o esperavam no posto, mas ele não chegou. Seu telefone, silenciosamente desligado, não retornava chamadas nem mensagens. Rapidamente, percebemos que algo estava terrivelmente errado.”

A LUTA DA FAMÍLIA POR RESPOSTAS

Desde o início, a família Costa tem sido a força motriz por trás da busca por justiça. Eles têm enfrentado cada obstáculo com determinação, clamando por respostas e transparência nas investigações. Fidel Costa, irmão de Moisés, em um discurso comovente na Câmara de Vereadores de Miracema do Tocantins, expressou o desespero e a dor da família, descrevendo a situação como “uma ferida que não fecha”. Ele declarou: “Nossa cidade perdeu um grande líder, e nós perdemos um irmão. Pedimos que, se alguém tiver qualquer informação, que nos ajude a encontrar a verdade. A dor é imensa, mas a esperança de justiça nos mantém de pé.” A esperança é um fio tênue, mas a família acredita que a verdade sobre o assassinato de Moisés será revelada, mesmo diante das complexidades do caso. A cidade, unida em seu luto, tem apoiado a família em sua busca incessante por justiça. Cada dia sem respostas é um lembrete da injustiça sofrida, mas a determinação da família e da população de Miracema permanece inabalável.

AVANÇOS NAS INVESTIGAÇÕES DE 2021

A busca por justiça teve um avanço significativo quando, em fevereiro de 2021, a Polícia Civil do Tocantins prendeu um homem de 51 anos em São José do Xingu, Mato Grosso. Este suspeito, com um passado criminoso e condenações por homicídio no Maranhão, é apontado como um dos envolvidos no assassinato de Moisés. Ele é também suspeito de estar envolvido em outros homicídios encomendados tanto no Tocantins quanto no Maranhão. A prisão trouxe um misto de alívio e mais perguntas, com a cidade de Miracema e a família de Moisés esperando que este seja o primeiro passo para desvendar o mistério. A esperança renasce, mas a busca por justiça continua, com a família e todos os miracemenses esperando que todos os envolvidos sejam levados à justiça.

A JORNADA POR JUSTIÇA CONTINUA

O quinto aniversário da morte de Moisés Costa é um marco sombrio, mas também um lembrete da resiliência e determinação da família Costa e da cidade de Miracema. A busca por justiça é uma jornada árdua, mas a esperança persiste. A dor da perda pode ser insuportável, mas a luta por justiça e a busca pela verdade são o que mantêm a memória de Moisés viva. A família e a população de Miracema continuam unidas, clamando por justiça. A esperança é que, com o tempo, a verdade prevaleça e a justiça seja feita. A memória de Moisés é eterna, e sua luta por justiça é um testemunho de sua dedicação à cidade e ao povo de Miracema.”