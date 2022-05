Com o objetivo de intensificar as ações de policiamento ostensivo, preventivo e/ou repressivo no local de realização da 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins/2022) realizada entre os dias 10 e 14 de maio, a Polícia Militar do Tocantins disponibilizará efetivo operacional e administrativo a fim de garantir a segurança de expositores e visitantes além do bem-estar e a paz social durante o evento.

da redação

Será empregado nesta operação o efetivo policial militar, apto e disponível, existente no 6º Batalhão da PM, com apoio operacional do 1º BPM, Quartel do Comando Geral, Batalhão de Choque (BPCHOQUE), Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA), Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), Regimento de Polícia Montada (RPMON) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Agrotins 2022

A Agrotins é um evento tradicional do Estado que possui uma expectativa de participação de mais de 600 expositores em uma área de 70 hectares e estimativa de público em torno de 120 mil pessoas ao longo do evento. Além disso, a Feira de Tecnologia é ponto de grande movimentação financeira.

Para o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Julio Manoel da Silva Neto, a Agrotins é um evento tradicional do Estado de grande fluxo de pessoas e financeiro que merece atenção especial das forças de segurança. “A Polícia Militar vai trabalhar antes, durante e depois do evento, promovendo um sistema de segurança que visa atender todos os envolvidos na feira, através de uma atuação em parceria com os demais órgãos, pois a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Temos certeza que o resultado será extremamente positivo”.

Os policiais militares trabalharão através do policiamento a pé na área dos estandes, bem como por meio de viaturas, promovendo o patrulhamento de toda a área que abrange a Agrotins, encerrando somente após a desmontagem das estruturas.