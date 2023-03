Por Redação

“O Governo do Estado tem ampliado muito a questão da segurança pública em todos os municípios tocantinenses. Por isso, solicitamos o Subdestacamento da Polícia Militar lá no trevo da praia, que junto com patrulhamento rural trará mais segurança naquela região tão importante da cidade Gurupi”, destaca o deputado que falou também sobre as obras da TO-365, uma luta que o Gutierres encabeçou a pedido da população e conseguiu, junto ao Governo do Estado, o início das obras. “E o governo do Estado, tenho certeza que muito em breve concluirá a TO-365, que é o sonho daqueles moradores e garantirá o conforto e a segurança daquelas famílias”, afirma.

É importante destacar que, a área rural do Trevo da Praia é bem extensa, e o local tem uma população significativa, tornando necessáiaa reativação do subdestacamento no local, tendo em vista que quando ocorre algum problema o tempo de reação da Polícia Militar torna-se moroso, em decorrência da logística complexa, dificultando no papel ostensivo da instituição.