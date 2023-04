Por Wesley Silas

Segundo comandante do 4ºBPM de Gurupi, W.Costa, a Patrulha Rural é uma unidade do 4° Batalhão da Polícia Militar das unidades viárias que fará o atendimento, especificamente, na zona rural para atender o produtor rural e aumentar a sensação de segurança no campo e assim dar mais tranquilidade às pessoas que produzem nosso Estado.

“O nosso comandante geral fez um curso em Araguaína durante 32 dias e agora o pessoal que formou no curso está fazendo estágio e irá fazer as visitas nas propriedades rurais nas área do 4°BPM nos 08 municípios para catalogar as propriedades e terá registros da marca do rebanho bovino, localização georefenciada para facilitar a aproximação e o trabalho de segurança pública no campo. Pedimos a colaboração do Produtor Rural porque o objetivo da Polícia Militar por meio do grupo de Patrulhamento Rural é aproximar do cidadão e ganhar a confiança do produtor para garantir maior tranquilidade às pessoas que vivem no campos”, disse.

“Agradecemos o 4°BPM em nome do comandante W.Costa pela Patrulha Rural que irá garantir a segurança do homem do campo”, disse o presidente do Sindicato Rural de Peixe, Pedro Prevedello.

Segundo o comandante: “Em virtude do Patrulhamento na zona urbana o infrator tem migrado para o campo e o objeto do Patrulhamento Rural e Segurança no Campo é ganhar a confiança do produtor para garante a maior tranquilidade às pessoas que vivem no campos”, disse.

“O objeto do Patrulhamento Rural e coibir toda modalidade do crime como furtos, roubos, extorsão e invasão de terras”, disse.