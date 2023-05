por redação

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO) realizou na tarde desta sexta-feira, 12, em Palmas, uma coletiva de imprensa com o objetivo de prestar esclarecimentos à sociedade sobre as prisões de cinco indivíduos investigados por crimes de homicídios, ocorridos nas últimas semanas na Capital. As prisões foram realizadas pela Guarda Metropolitana logo nas primeiras horas da manhã de hoje.

Na oportunidade, o secretário da SSP-TO, Wlademir Mota Oliveira, falou sobre a ação que resultou nas prisões e também esclareceu que os presos podem estar diretamente ligados a pelo menos sete homicídios ocorridos em Palmas.

“A Polícia Civil do Tocantins, juntamente com as demais forças de segurança, está trabalhando incansavelmente para elucidar todos os homicídios, ocorridos em Palmas e, nesta sexta-feira, mais cinco homens, integrantes de facção criminosa, foram capturados de posse de cinco armas de fogo. Isso demonstra o empenho e a dedicação da PC-TO e das forças parceiras para que o crime não prevaleça no Tocantins”, disse.

O secretário Wlademir Oliveira também reiterou que a gestão está reforçando o efetivo da Delegacia de Repressão a Narcóticos (1ªDENARC), bem como as equipes investigativas da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) e também a 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ª DEIC), visando única e exclusivamente, desvendar todos os crimes de homicídios e também identificar seus autores.

“As prisões efetuadas hoje são um forte indicativo de que as forças de segurança estão no caminho certo no enfrentamento ao crime organizado. Assim sendo, não vamos recuar até que todos os criminosos sejam localizados, presos e levados à justiça para que respondam por seus crimes”, enfatizou.

Combate ao Crime Organizado

O delegado titular da Diretoria de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), Afonso Lyra, ressaltou que a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Metropolitana têm atuado de maneira incansável com o objetivo de dar uma resposta positiva à série de homicídios praticados em Palmas.

“O trabalho incansável, que vem sendo realizado pela PC-TO, por meio de suas unidades especializadas, em parceria com as demais Forças de Segurança, tem possibilitado com que a Polícia Civil possa esclarecer os homicídios ocorridos em Palmas e que tem assustado, sobretudo, a população que reside na região sul da Capital. Desse modo, as prisões realizadas nesta sexta pela Guarda Metropolitana, nos possibilitam esclarecer pelo menos sete crimes de homicídios ocorridos nos últimos dias”, finalizou o diretor.

O delegado da 1ª DHPP, Israel Andrade, esclareceu que os indivíduos, que têm 19, 21, 22 e 25 anos, já eram investigados pela unidade policial pelos crimes de homicídios, sendo que inclusive, testemunhas já os reconheceram como sendo autores de crimes contra a vida na capital.

“São elementos de altíssima periculosidade que foram reconhecidos como autores de um homicídio ocorrido na noite da última quinta-feira, 11, no Jardim Taquari, e também por dois roubos à mão armada, inclusive do veículo que ocupavam no momento em que foram abordados pela Guarda Metropolitana. A 1ª DHPP já vinha investigando a participação deles e, com o aprofundamento das investigações, constatamos que eles têm envolvimento direto em pelo menos sete crimes. Por isso, foram autuados em flagrante por homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo”, frisou.

Foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo uma .40, uma 9mm e três de calibre 380, bem como telefones celulares, capacetes, munições, relógios e jóias. Também foi apreendido o veículo que ocupavam no momento da prisão, fruto de um roubo anterior, realizado pelos indivíduos, crime pelo qual também responderão.

Integração

O secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (SESMU), Agostinho Araújo, também presente à coletiva, reforçou que a integração entre a Guarda Metropolitana, a Polícia Civil e a Polícia Militar, têm como único objetivo trazer paz e tranquilidade aos moradores de Palmas. “Forças de segurança unidas e integradas trazem mais segurança e tranquilidade a toda a população, fazendo com que muitos investigados por crimes graves como homicídios sejam localizados e presos, como exemplo da ação de hoje, onde foi possível retirar de circulação mais cinco homens que podem estar ligados a vários homicídios”, pontuou.

O delegado plantonista da 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, Leandro Risi, complementou que logo após à chegada dos presos na unidade, as equipes do plantão e da 1ª DHPP intensificaram as investigações e descobriram que os indivíduos são apontados por também praticaram dois roubos à mão armada na capital. “Os roubos serão apurados por outras unidades policiais, sendo que hoje, eles foram autuados por homicídios qualificados e foram encaminhados à Unidade Penal Regional de Palmas, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário”, destacou a autoridade policial.