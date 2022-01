Com o aumento no número de casos de covid-19 e variantes gripais no Tocantins, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) está reforçando as medidas sanitárias e protocolos de saúde do Plano de Contingência para garantir a saúde dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e servidores que atuam nas unidades socioeducativas do estado.

Entre as medidas está a suspensão das visitas sociais, atendimentos jurídicos, além da suspensão das atividades educacionais e assistência religiosa em todas as unidades socioeducativas por um período de 15 dias, a contar da data da publicação da Portaria Nº 35, no Diário Oficial desta quarta-feira, 19.

Conforme o superintendente de Administração do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Claudemir Prevital, explicou que as medidas se fazem necessárias neste novo momento. “Observamos rotineiramente o boletim de casos de Covid-19 no Estado e trabalhamos pensando na prevenção e contenção da doença para manter a preservação da saúde no âmbito do Sistema Socioeducativo. Por isso, estas novas medidas se fizeram necessárias para continuar protegendo a saúde dos adolescentes, familiares e servidores”, frisou.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Saúde do Sistema Socioeducativo, Daniela Fernandes, “Desde o início da Pandemia, estabelecemos protocolos de saúde em todas as unidades socioeducativas com elaboração do Plano de Contingência com foco na prevenção e no monitoramento. Além disso, tivemos o início da vacinação para adolescentes e servidores em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde conforme calendário da Campanha Nacional de Imunização”, ressaltou Daniela.

Fortalecimento das Medidas de Prevenção e Contenção

Dentre as medidas para prevenção de contágio e disseminação da Covid-19 no Sistema Socioeducativo do Tocantins estabelecidos no Plano de Contingência estão higienização das mãos, uso obrigatório de equipamentos de proteção individual e distanciamento social. Além disso, o documento estabelece que servidores ou adolescentes que apresentem queixas de sintomas gripais sejam afastados e/ou isolados para acompanhamento e monitoramento médico imediato.

O Plano está em sua quarta versão e contempla ainda a higienização e sanitização das unidades socioeducativas com produtos doados pelo Corpo de Bombeiros, os instrumentos de monitoramento dos sintomas gripais, protocolo para entrada nas Unidades Socioeducativas com aferição de temperatura, higienização das mãos e higienização dos calçados com o tapete sanitizante. Além disso, as vacinas contra Covid-19 estão sendo ofertadas para todos os adolescentes e também aos servidores, em articulação com as secretarias municipais de saúde.

Leia a Portaria completa aqui.