O furto na loja de produtos eletrônicos ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 21, e a prisão de um dos autores do crime, Marcos S. G., 20 anos, aconteceu em menos de 24h após a dupla ter estourado uma porta de vidro do comércio. O comparsa do preso encontra-se foragido.

por Wesley Silas

O furto foi registrado por câmaras de segurança e a motocicleta usada no crime foi apreendida um dos suspeitos flagrados pela imagem – Marcos S. G., 20 anos – foi preso após diligência realizada pelas Polícias Civil, do 86º DP, em conjunto com a Polícia Militar.

A polícia informou que “o segundo autor que está foragido possui diversas passagem por crimes de furto”.