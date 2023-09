da redação

Segundo o site AF Notícias, um dos suspeitos confessou que é autor de vários crimes na capital, inclusive de um assassinato, e afirmou em entrevista com a própria vítima que iria sequestrá-lo e exigir R$ 50 mil pela liberação dele.

O repórter contou ao AF Notícias que o suspeito fez contato com ele por meio de mensagens via Instagram e Whatssap usando um perfil fake com o nome de uma mulher. Nas mensagens, a falsa mulher tentava seduzi-lo e marcar um encontro íntimo, e enviou uma localização de uma região conhecida como Machado. Experiente no ramo do jornalismo, o repórter desconfiou do caso e acionou a polícia imediatamente.

“Nos bastidores mesmo, não era apenas sequestro atrás de dinheiro, eles queriam atentar contra a minha vida, em retaliação ao trabalho que faço, expondo esses indivíduos que são presos diariamente. Isso revolta a gente, eu tenho família, tenho filho que depende de mim. E vai que acontece o pior contra a minha família? Mas graças a Deus, o pior não aconteceu”, afirmou Alessandro ao respirar aliviado.

O trio foi preso em flagrante e levados pela Rotam para a delegacia de flagrantes.