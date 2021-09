por Wesley Silas

De acordo com Jair Sakai, a parceria surgiu por meio de sugestões de um dos diretores da ACIG. “Levamos a sugestão para toda diretoria e fizemos um projeto e levamos para o comandante o Comandante do 4º BPM, Tenente-Coronel Wesley Dias Costa que aprovou a inciativa”, disse Sakai.

Par o Comandante do 4º BPM, Tenente-Coronel Wesley Dias, quem ganha com a parceria é toda comunidade devido o serviço oferecer qualidade e e mais eficiência na comunicação entre a Polícia Militar e os comerciantes. Ele comentou ainda sobre a expansão do projeto Olho Vivo com novas câmeras de monitoramentos que serão implantadas em pontos estratégicos da cidade.

Durante o lançamento do Comércio Seguro foram distribuídos celulares para a Polícia Militar para que os policiais possam comunicar com os comerciantes por meio de um grupo de whatsapp que será criado para troca de informações como notas falsas ou algum comportamento suspeito, alertando a polícia que se dirigiria ao local.

O comerciante que queira participar do grupo terá que preencher uma ficha na sede da ACIG.