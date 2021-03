Governador destaca natureza dos trabalhos desses profissionais que não podem atuar remotamente

por Jesuino Santana Jr.

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, defendeu nesta terça-feira, 23, o ingresso dos profissionais da área da segurança pública (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Agentes de Trânsito e Guarda Municipal) no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

O Governador destacou que esses profissionais, assim como os que estão na Saúde, atuam na linha de frente das ações que visam conter a proliferação do vírus no Estado.

“Aqui no Tocantins, por exemplo, esses profissionais estão atuando, entre outros, na Operação Tolerância Zero. As equipes estão saindo às ruas e se expondo ao perigo do vírus, em prol de manter a sociedade segura. Esses profissionais não podem exercer suas atividades em casa ou de modo remoto, eles são linha de frente, estão no combate ao novo Coronavírus desde o primeiro dia da pandemia”, afirmou o Governador.

O Plano Nacional de Imunização (PNI) para a vacinação contra a Covid-19 foi definido pelo Ministério da Saúde (MS). Entre os grupos prioritários estão os profissionais da saúde, indígenas, pessoas idosas, entre outros.