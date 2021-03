Além dos produtores rurais, o Sindicato Rural de Taguatinga, localizado na região sudeste do Tocantins busca soluções para o problema que causa prejuízos.

Por Wesley Silas

“Foi furtada na madrugada do dia 27 uma vaca na propriedade do Ricardo, da Casa do Produtor (região da Lagoinha). Qualquer informação segura que possa levar aos suspeitos deste crime será recompensada em R$ 10.000,00, divididos entre o proprietário da fazenda e o Sindicato Rural de Taguatinga. A sociedade está mobilizada em prol da segurança no campo”, cobra o produtor ao Portal Atitude.

Conforme nova qualificadora da Lei 13.330/2016 esta modalidade de crime (subtrair animais para si ou para outros) a pena é de reclusão de 2 a 5 anos.