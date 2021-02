Na tarde desta quarta-feira (17) o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio que aconteceu no carpete do auditório do Hospital Geral de Gurupi (HGG), no Parque das Acácias. A SES informou que um funcionário teria descuidado e jogado uma bituca de cigarro no carpete.

Por Régis Caio

Segundo apurado pelo Portal Atitude o fogo começou no auditório do hospital, que ainda está em obras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, apesar do susto ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES/TO) informa que houve um principio de incêndio no auditório do Hospital Geral de Gurupi (HGG).

“Um funcionário da empresa contratada para obra, em descuido com um cigarro colocou fogo no carpete do auditório, altamente inflamável”.

Segundo a SES, os próprios funcionários controlaram o fogo e a empresa irá avaliar os danos e recuperar sem ônus para o Estado.