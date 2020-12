PRF registra queda nos números de acidentes e feridos nas estradas do TO

Se comparado a 2019, no período de 21 a 25/12, houve uma queda de 33% no número total de ocorrências.

da redação

Para que as pessoas pudessem chegar a seu destino em segurança e festejar com saúde o Natal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização e o trabalho de prevenção a acidentes nas rodovias federais localizadas no Estado do Tocantins. As ações para o feriado se deram de 23 a 27 de dezembro nos principais pontos de acidentalidade e incidência de práticas criminosas.

Nesse período, cerca 4 mil veículos e pessoas foram fiscalizados, número maior que em 2019 mesmo com a prevista redução no fluxo de veículos em razão da pandemia. Além de conscientizar os usuários quanto à importância da obediência às leis de trânsito, os policias buscaram coibir condutas que potencializam a ocorrência de acidentes graves.

Ainda assim, muitas pessoas se arriscaram e colocaram a vida de outras pessoas também em risco. De 23 a 27 de dezembro, a pressa e imprudência fez muita gente ultrapassar de forma proibida. Um total de 236 condutores foram autuados pela manobra arriscada; um aumento de 148% em relação ao feriado de Natal do ano passado.

O uso dos equipamentos de segurança obrigatórios também estiveram no foco das fiscalizações. Nos veículos, pelo menos 34 pessoas viajavam sem o cinto de segurança, obrigatório para motoristas e todos os passageiros, aumento de 79% em relação ao Natal de 2019.

Em se tratando de acidentes, a PRF registrou durante a operação Natal 6 acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado do Tocantins. Se comparado a 2019, no período de 21 a 25/12, houve uma queda de 33% no número total de ocorrências. No total, 7 pessoas ficaram feridas, 42% menos que no ano passado. Em 2020, 1 pessoa perdeu a vida, enquanto no ano passado não foi registrado nenhuma vítima fatal.