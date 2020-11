PRF registra dez acidentes de trânsito nas rodovias do TO durante feriado prolongado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, nesta segunda (02), a Operação Finados 2020. Iniciadas a na última sexta (30/10), as ações voltaram-se ao monitoramento dos indicadores de esforços, criminalidade e acidentalidade, especialmente com o reforço de efetivo para o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e ocorrências criminais, levando em consideração as peculiaridades do Tocantins.

da redação

Para garantir segurança, conforto e mobilidade aos usuários das rodovias federais que cortam o Estado do Tocantins, a PRF contou com reforço no efetivo e uma atuação mais intensa nas rodovias. Os esforços do policiamento qualificado resultaram na fiscalização de cerca de 1 mil pessoas e veículos. E para coibir a perigosa combinação de álcool e direção, os agentes realizaram 66 testes de etilômetro, os popularmente conhecidos “bafômetros”.

Segurança Viária – Cumprindo com sua missão de promover a mobilidade e a segurança viária, os PRFs flagraram ainda muitos condutores e passageiros contrariando as leis de trânsito durante o feriadão. Colocaram em risco suas vidas e de outros usuários das rodovias, 6 motoristas autuados por alcoolemia ao volante.

O número de pessoas flagradas em veículos sem cinto de segurança também ganhou destaque no levantamento, em 9 veículos foram identificadas pessoas sem o uso deste equipamento obrigatório e que salva vidas.

Quando o assunto é ultrapassagem proibida, não importa qual o veículo; motos, automóveis ou veículos de carga, ao todo mais de 35 condutores foram flagrados realizando essa manobra perigosa.

A PRF registrou um total de 10 acidentes nas BRs que cortam o Estado do Tocantins. Em consequência deles foram registradas 2 ocorrências graves, 19 pessoas feridas e nenhuma morte durante a Operação.

Os números não foram comparados com mesmo feriado no ano passado em razão do Dia de Finados ter sido no sábado, sem que houvesse alterações significativas no fluxo de veículos nas estradas.

Criminalidade – Em paralelo às ações preventivas de segurança viária, a PRF deu continuidade ao trabalho de combate ao crime. De 30 de outubro a 02 de novembro, 17 pessoas foram detidas pelo cometimento de diversos crimes, entre eles os crimes de trânsito, descaminho e porte de arma. O prejuízo estimado para os infratores sociais passa de 160 mil reais – nas ocorrências registradas pela PRF durante a Operação Finados 2020, aqui no Tocantins.