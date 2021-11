Por Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu homem de 33 anos, suspeito de aplicar diversos golpes no Tocantins. O flagrante foi registrado na tarde de sexta-feira, no km 160 da BR153, município de Araguaína-TO. O homem confessou que já foi preso pelo menos 6 vezes.

Na oportunidade, a equipe da PRF abordou o veículo Citroen/C3 Excl 14 Flex, cor preta, pelo suspeito – no veículo também estavam uma mulher e uma criança. Durante a abordagem foi solicitado os documentos do veículo e pessoais, porém, o condutor forneceu RG e CRLV do veículo e informou que não possuía CNH.

Ainda durante a fiscalização, foi identificado no sistema que havia em relação ao veículo por ele utilizado um registro de furto no dia 13/11/2021, ocorrência registrada em Gurupi-TO. Segundo a vítima, o autor do crime pegou o veículo para comprar cigarro e desapareceu com o automóvel.

O homem alegou que não subtraiu o veículo, mas sim comprou o mesmo por 15 mil, tendo ficado devendo 8 mil reais.

Em consulta aos sistemas, foi identificado que o mesmo homem já havia aplicado golpe idêntico em pelo menos outras duas cidades do Tocantins. Em Palmas foram duas vítimas: a primeira teve a motocicleta Biz subtraída pelo homem e a segunda vítima teve a televisão furtada e dinheiro emprestado que não foi devolvido. Em Miranorte, a vítima teve uma motocicleta subtraída e mais 1 mil reais.

Diante dos fatos, o homem foi preso em posse do veículo subtraído em Gurupi-TO, sendo então encaminhado para Polícia Civil de Araguaína para continuidade dos procedimentos legais.

Segundo a PRF, esta foi a segunda prisão do mesmo homem em menos de 1 mês, ele preso pela PRF em Porangatu-TO no dia 28 de outubro. Na oportunidade, ele havia aplicado um golpe em um homem no município de Paraíso do Tocantins e subtraído o veículo do mesmo, além disso, quando ia para Goiás, furtou objetos em um estabelecimento comercial em Alvorada do Tocantins, sendo preso em Porangatu com o veículo e objetos furtados.