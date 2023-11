PRF prende homem por maus-tratos a animal em Gurupi

da redação

Na noite da quarta-feira (01), por volta das 20 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu um mandado de prisão e prendeu um homem por maus-tratos em abordagem a um ônibus rodoviário, no município de Gurupi.

Em comando de fiscalização no km 666 da BR 153, a equipe PRF deu ordem de parada a um veículo Mbenz/Mpolo Paradiso, com linha de Sorriso/MT para Teresina/PI. Durante as verificações, foi identificado que um dos passageiros estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça. O documento foi expedido pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios – Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em setembro deste ano e possui data de validade até novembro de 2025.

Ao dar continuidade na fiscalização no compartimento de bagagens, os policiais localizaram um cão (sem raça definida) sendo transportado em meio às malas, numa gaiola de madeira de espaço mínimo, com privação de locomoção, dentro de um compartimento sem ventilação e refrigeração. O animal de médio porte apresentava magreza e desidratação. A equipe acionou uma médica veterinária que atestou a condição inadequada e os maus-tratos.

Além disso, não foram apresentados quaisquer documentos relacionados à saúde do animal, comprovação de origem ou atestado sanitário. Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de praticar ato de abuso, maus-tratos a cão doméstico e o cumprimento do mandado de prisão. Os indivíduos relacionados nas ocorrências e o animal foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Gurupi.