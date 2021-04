A mulher de 31 anos era passageira de um ônibus e levava a droga em sua mala. A droga batizada de “skunk” é derivada da maconha com grande poder alucinógeno.

Por Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante uma mulher por tráfico de drogas, ela transportava 20 kg de Skunk em sua mala no momento da prisão. A ocorrência foi registrada no km 160 da BR 153, município de Araguaína/TO.

Na oportunidade, a equipe da PRF abordou ônibus de transporte de passageiros e quando conversava com os ocupantes do veículo percebeu que uma mulher apresentou nervosismo anormal. A equipe então questionou sobre sua viagem, a qual não soube informar detalhes, ao questionar se ela estaria transportando alguma mala, informou que não, que estava apenas com uma mochila. No entanto, o motorista do veículo informou que a mulher embarcou sim com uma mala.

Ao identificar e abrir a mala, os policiais rodoviários federais encontraram cerca de 20 kg do entorpecente skunk. Diante da situação a mulher então confessou o crime de tráfico. Ela informou que pegou a droga em Manaus/AM e levaria até Taguatinga/DF sendo que receberia 3 mil reais pelo transporte.

Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de Tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006). A autora, juntamente com a substância ilícita, foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Araguaína/TO.