A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará na meia noite desta sexta-feira (29), a Operação Finados nas rodovias federais que cortam o estado do Tocantins. A operação terá duração de 5 dias, se encerrando às 23h59 do dia 02 de novembro, período em que a PRF atuará com foco na diminuição dos acidentes de trânsito e no combate aos crimes, reforçando o policiamento ostensivo e preventivo.

O feriado prolongado, como de costume, deve promover o aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais. Por isso, é importante que os motoristas dirijam com ainda mais atenção. A PRF intensificará as fiscalizações, em pontos estratégicos, para garantir a segurança e a fluidez do trânsito, no entanto, o condutor é o principal autor na construção de um trânsito seguro.

O reforço das equipes será feito por meio de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento das viaturas com policiais em pontos estratégicos ao longo dos trechos mais movimentados e considerados mais críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de infrações de trânsito, sendo mais comuns às associadas à ultrapassagem em local proibido e excesso de velocidade.

O objetivo é educar, orientar, fiscalizar e alertar os condutores de veículos sobre a necessidade do cumprimento das regras para a redução de acidentes e mortes no trânsito. A preservação da vida é prioridade nas ações desenvolvidas pela PRF em todo o país.

Serão intensificadas operações com o uso de bafômetros, bem como de infrações como não uso de cinto de segurança para todos os ocupantes do automóvel e de dispositivos de segurança apropriados para crianças menores de 7 anos (bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação e cinto de dois pontos).

Durante as abordagens, também será verificado o estado de conservação dos veículos, com inspeção de itens como pneus, estepe e sistema de iluminação – principalmente agora neste período de chuva e que estes itens são fundamentais para segurança do trânsito.

O enfrentamento à criminalidade também será intensificado. As fiscalizações visam garantir a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais em Tocantins.

Restrição ao tráfego

Durante o feriado, NÃO HAVERÁ restrição de tráfego para veículos de carga nas rodovias federais.

Em caso de urgência ou emergência ligue no 191 da PRF.