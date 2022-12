Por Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia na próxima quinta-feira (15), às 9h, a atuação do policiamento e de fiscalização em novo trecho da BR-010, em Palmas/TO. A extensão que antes pertencia a TO-050, agora faz parte da circunscrição da rodovia federal.

O trecho que integra o acesso principal que liga a capital tocantinense à região sul, percorre cerca de 11,5 quilômetros de rodovia revitalizados, incorporados sob responsabilidade de fiscalização da PRF. A extensão tem início no Km 429 e fim no km 440,5.

A Unidade Operacional e a Delegacia de Palmas, que correspondem a BR-010, estão localizadas na Superintendência da PRF no Tocantins, no centro da capital.

Em um primeiro momento, a PRF pretende intensificar a fiscalização no intuito de dar segurança a todos que transitam no trecho, bem como coibir o cometimentos de crimes na região. Serão intensificados comandos de forma programada com a presença de policiais ao longo de toda extensão da via e, no caso de acidentes, o usuário já poderá acionar a PRF pelo número de emergência 191.

Vale destacar que a rodovia BR-010, no Tocantins, é uma travessia urbana de grande importância social e econômica, tendo em vista que faz a ligação direta com vários setores ao longo do percurso. Especialmente no sudeste do estado, a rodovia tem se tornado imprescindível para o escoamento da produção agrícola da região, – principalmente de grãos como milho e soja –, que tem crescido significativamente nos últimos anos.