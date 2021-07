Share on Twitter

Share on Facebook

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 125 munições de calibre restrito que eram transportadas ilegalmente escondidas na carga de um caminhão. Os objetos ilícitos foram encontrados após o caminhão pegar fogo no km 342 da BR 153, município de Guaraí-TO.

da redação

O fato foi registrado no fim da tarde de quarta-feira (28). Na oportunidade a equipe da PRF atendia acidente do tipo incêndio provocado por problemas mecânicos. O veículo e a carga foram completamente atingidos. O Corpo de Bombeiros Militar compareceu ao local e conseguiu apagar o incêndio.

Com o controle das chamas, foi possível fazer uma vistoria no veículo e nesse momento a equipe da PRF encontrou diversas munições que estavam localizadas entre os escombros do caminhão. Ao todo, 125 munições de 2 calibres foram encontradas: 87 munições calibre .308 e 38 munições calibre .38.

O condutor foi ouvido como testemunha do crime e alegou que não viu o carregamento da carga, apenas acoplou o caminhão e seguiu viagem. Considerando que o transporte irregular de munição de arma de fogo de calibre restrito, bem como a situação sensível do acondicionamento da carga incendiada às margens da rodovia, o material apreendido foi encaminhado para polícia judiciária para continuidade do procedimento legal.