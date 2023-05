da redação

No total, a PRF registrou 5 acidentes durante o feriado deste ano, sendo constatada uma redução de 66% em relação aos acidentes graves em comparação com o feriado de Tiradentes. Contudo, no feriado do Dia do Trabalhador, não houve registros de mortes nas rodovias federais tocantinenses. Os acidentes deste ano deixaram 4 feridos, dos quais apenas um foi ferido de maior gravidade.

Durante a operação, a PRF realizou diversos comandos de fiscalização, nos quais 2.276 pessoas e 2379 veículos foram fiscalizados (o que representa um aumento de 29% e 31% respectivamente), resultando em um total de 670 autos de infração registrados. Dentre as infrações mais recorrentes, destacam-se:

34 condutores ou passageiros sem cinto de segurança; 81 ultrapassagens proibidas; além de 3416 imagens capturadas de motoristas nos comandos de fiscalização de excesso de velocidade. A PRF realizou 796 testes de alcoolemia, dos quais 51 testaram positivo. No que diz respeito à criminalidade, 8 pessoas foram detidas.

A PRF também realizou ações preventivas de educação para o trânsito em todo o estado durante o feriado, com comandos educativos realizados, ressaltando a importância de atitudes responsáveis no trânsito para garantir a segurança de todos os usuários das rodovias federais.

Por conta da peculiaridade do último feriado do Dia do Trabalho ter ocorrido em 2020, e termos o agravante de início de pandemia à época, o números e percentuais citados nesta matéria são em relação ao período 28/04/2023 a 01/05/2023, em comparação com a Operação Tiradentes (a mais recente) 20/04/2023 a 23/04/2023. É importante ressaltar que os números podem sofrer alterações devido à compilação de ocorrências em curso.

Balanço – Operação Dia do Trabalhador:

28/04 a 01/05 de 2023

5 acidentes no total

4 feridos

0 mortes

2276 pessoas fiscalizadas

2379 veículos fiscalizados

Flagrantes de infrações, sendo:

– 51 casos de alcoolemia ao volante;

– 41 ultrapassagens proibidas;

– 34 casos pelo não uso do cinto de segurança;

– 12 casos por estar sem dispositivo de retenção para crianças (cadeirinha).