Por Redação

Na oportunidade, a equipe da PRF foi acionada para atender acidente de trânsito envolvendo dois caminhões. Ao tomar ciência que a PRF foi informada do acidente, o motorista de um dos caminhões evadiu do local deixando o veículo.

O condutor que permaneceu não sofreu lesões e informou que o outro motorista disse que iria apenas verificar os danos do caminhão, mas desapareceu. Diante da situação, a equipe da PRF chamou o guincho para recolher o veículo, mas antes da remoção realizou uma verificação no caminhão.

Durante a fiscalização, a equipe encontrou 3 caixas com 52,8 kg de maconha, uma caixa com 3,2 kg de crack e uma outra caixa com 2,8 kg de cocaína. No veículo também foram encontrados documentos pessoais do condutor (CNH e carteira de trabalho).

Diante da situação, a droga foi apreendida e levada para a Delegacia da Polícia Civil em Guaraí e o veículo encontra-se apreendido à disposição da justiça.